Actualidade

O novo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho assume que vai ter de resolver "muitos problemas", mas a prioridade é devolver "tranquilidade" aos profissionais de saúde.

Depois de ter sido nomeado na passada quinta-feira em Conselho de Ministros, Rui Nuno Machado Guimarães disse hoje aos jornalistas, no âmbito de uma visita do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, que a sua prioridade são as pessoas, nomeadamente devolver-lhes a "tranquilidade" para poderem trabalhar no "clima adequado".

"Neste hospital há gente de muita categoria, só precisam que as deixem trabalhar", referiu.