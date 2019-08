Actualidade

O PS vai fazer a sua "rentrée" política de verão no último sábado do mês, 31 de agosto, na Madeira, tal como o CDS-PP, focando-se nas eleições regionais do arquipélago, mas também como "pontapé-de-saída" das legislativas.

Em declarações à Lusa, a secretária-geral adjunta socialista, Ana Catarina Mendes, confirmou a realização de uma festa-comício no Funchal, pela tarde, após um período de animação musical até às intervenções, previstas para as 18:00. Além do secretário-geral socialista, António Costa, também vão usar da palavra o presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, também presidente da Câmara Municipal de Machico, e o cabeça de lista regional, Paulo Cafofo, ex-líder da autarquia do Funchal.

"É um momento político de recomeço do trabalho, tendo em conta os dois próximos momentos eleitorais - as regionais de 22 de setembro e as legislativas de 06 de outubro. Vai ser na Madeira para dar um sinal de força, pois há a possibilidade de o PS, pela primeira vez, poder vir a ganhar aquelas eleições. Mas também vai servir como 'pontapé-de-saída' para as legislativas, de forma a que os portugueses voltem a confiar em António Costa e no PS", afirmou.