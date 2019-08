Actualidade

O filme "Vitalina Varela", do realizador português Pedro Costa, vau ser exibido, em setembro, no 57.º Festival de Cinema de Nova Iorque, cuja primeira selecção de filmes foi hoje anunciada.

"Vitalina Varela", que fará a estreia mundial no Festival de Cinema de Locarno (Suíça), no próximo dia 14, integrado na competição internacional, é incluído no festival de Nova Iorque com a garantia de distribuição no circuito norte-americano no começo de 2020, pela distribuidora independente Grasshopper Film.

Depois de ter contado com a participação da cabo-verdiana Vitalina Varela no filme anterior, "Cavalo Dinheiro" (2014), Pedro Costa dedica-lhe agora o mais recente trabalho.