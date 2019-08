Actualidade

A Cinemateca Portuguesa exibirá em setembro mais de vinte filmes, entre os quais "Correspondências", de Rita Azevedo Gomes, para assinalar o centenário do nascimento da poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen e do escritor Jorge de Sena.

Este ano "a celebração do centenário do nascimento dos dois poetas não ficaria completa sem uma justa referência à atenção que Jorge de Sena e Sophia dedicaram ao cinema", afirma a Cinemateca em comunicado.

Assim, em setembro acolherá dois ciclos, com um total de 27 filmes, "assinalando a relação por eles mantida com o cinema internacional, e a sua presença, ou alguns dos seus ecos, no cinema português, cinema este que, aliás, em muitas das suas vertentes é carregado de um profundo poético".