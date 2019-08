Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou hoje em Maputo que o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional mostra que o país não quer mais a guerra e que "a política venceu o abismo da violência".

"Com este acordo, estamos a dizer que poderemos entrar em desacordo, como é comum numa família, mas que, sempre, entraremos em diálogo para dirimir as nossas diferenças", afirmou Filipe Nysui, após assinar o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional com o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade.

O entendimento traduz a convicção dos moçambicanos de que não há razão para continuarem a matar-se e que o diálogo é a melhor via para a resolução dos diferendos, acrescentou.