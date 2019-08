Venezuela

Os países que apoiam o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, apostam nas sanções dos Estados Unidos a Caracas para provocar a queda do regime de Maduro, indicou o chefe da diplomacia peruano.

"Sabemos que terão um impacto real no regime [do Presidente venezuelano, Nicolás] Maduro e esperamos que permitam a saída deste regime o mais rápido possível", disse Néstor Popolizio aos jornalistas no final da conferência internacional que se realizou na capital do Peru para debater a situação na Venezuela.

Portugal esteve representado pelo embaixador em Lima.