Actualidade

A circulação rodoviária na Autoestrada A1 entre os nós de Santarém e Cartaxo foi restabelecida às 04:00, após um acidente mortal que resultou de uma colisão entre dois pesados, adiantou fonte da GNR à agência Lusa.

O troço da A1 estava cortado desde as 23:13 de terça-feira, no sentido norte-sul, com o trânsito a ser efetuado pela Estrada Nacional 3.

No local, nas operações de emergência e remoção dos veículos acidentados estiveram envolvidos 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas.