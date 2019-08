Actualidade

A Papua Nova Guiné pediu a Pequim para refinanciar a sua dívida pública de 7,1 mil milhões de euros, um pedido que pode desagradar a Austrália e EUA, preocupados com o expansionismo chinês no Pacífico.

As autoridades chinesas têm reforçado a sua influência na região com empréstimos e financiamento de infraestruturas, levando Camberra e Washington a lançarem sua própria ofensiva para não perderem os tradicionais aliados insulares.

Menos de duas semanas depois da sua deslocação à Austrália - a primeira visita oficial ao exterior desde a sua posse como chefe do Governo da Papua -, James Marape anunciou na terça-feira que pediu ajuda a Pequim no refinanciamento de uma dívida pública do país de 7,1 mil milhões de euros, um anúncio realizado durante uma reunião em Port Moresby com o embaixador chinês.