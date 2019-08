Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje a subir, com o PSI20, o principal índice, a ganhar 0,54% para 4.859,57 pontos, depois de na terça-feira ter encerrado em baixa.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa fechou em queda, pela terceira sessão consecutiva, com o índice PSI20 a desvalorizar 0,37% para 4.833,38 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

