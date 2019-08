Actualidade

A 27.ª edição do festival Paredes de Coura é já a "melhor de sempre", segundo o diretor do evento, João Carvalho, mas isso não afastou as "renovações" constantes, nem os obstáculos para fechar o cartaz num ano "complicado".

O responsável explicou que, desde 2011, os bilhetes "vendem em maior número e cada vez com mais antecedência", tratando-se de um festival que "não para de crescer", mas que agora "atingiu o seu limite", graças ao aumento de mil bilhetes por dia, estando previstas 26 mil pessoas em cada dia, de 14 a 17 de agosto, na Praia Fluvial do Tabuão.

"Aumentámos apenas mil bilhetes, mas criando infraestruturas para que essas pessoas tenham comodidade sem notarem diferenças em relação ao ano passado. É indiscutivelmente a melhor edição de sempre, porque o festival não para de crescer e agora atingiu o seu limite. Para o ano não direi que é a melhor de sempre, mas posso dizer que é a edição que está a vender antecipadamente mais", indicou, em declarações à Lusa.