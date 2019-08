Actualidade

As taxas Euribor desceram hoje para novos mínimos de sempre a três, seis e 12 meses em relação a terça-feira, estando as taxas nos dois prazos mais curtos quase no mesmo nível.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, desceu hoje para -0,389%, novo mínimo de sempre e menos 0,006 pontos do que na sessão anterior.

O atual valor máximo desde julho de 2018 da Euribor a seis meses, de -0,227%, foi registado em 27 de março.