Actualidade

Uma equipa técnica do FMI considerou, após uma visita a São Tomé e Príncipe, que o país deverá reestruturar a dívida e adotar medidas de consolidação orçamental e reformas estruturais no quadro do novo acordo com o Fundo.

A economia de São Tomé enfrenta "desafios sérios e regista fortes desequilíbrios e um crescimento letárgico", considera, num comunicado hoje divulgado, a equipa do Fundo, que concluiu esta terça-feira uma visita de duas semanas ao país.

"É crítico melhorar o ambiente empresarial para promover as atividades económicas", sustenta.