Actualidade

A anunciada perda de 100 postos de trabalho no Algarve é o "principal impacto" do fecho da base da base da Ryanair em Faro para a região, considerou hoje o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Em declarações à Lusa, Jorge Botelho notou que a base da companhia aérea 'low cost' no Algarve permitia ter pessoas em permanência na região e lamentou a perda desses postos de trabalho, considerando que "não é positivo perder um só posto de trabalho na região".

O presidente da associação que reúne os 16 municípios algarvios sublinhou que, caso o encerramento da base venha a concretizar-se, vai ser preciso "trabalhar muito" para manter as rotas e os voos diretos daquela companhia aérea, tanto em época alta, como em época baixa.