Actualidade

Os dirigentes do PCP repudiaram hoje, em comunicado, a realização de uma conferência nacionalista em Lisboa, considerando a iniciativa marcada para a tarde de sábado uma "ofensa".

"O PCP repudia a realização em Portugal de uma denominada conferência nacionalista, anunciada para o próximo dia 10 de agosto. A realização de tal evento, no ano em que se comemoram os 45 anos da Revolução de Abril, é uma ofensa aos que durante décadas se bateram pela liberdade e a democracia e em vários casos, nomeadamente militantes comunistas, pagaram com a própria vida", lê-se no texto.

Os comunistas sublinham ainda "os valores progressistas constantes na Constituição da República, de rejeição do racismo e xenofobia e de estruturas que perfilhem a ideologia fascista".