Actualidade

O possível encerramento da base da companhia aérea Ryanair no aeroporto de Faro é uma "muito má notícia" para o Algarve e uma fonte de "preocupação" para o turismo na região, considerou hoje a principal associação hoteleira algarvia.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, disse à agência Lusa que as notícias que dão conta da intenção da companhia aérea irlandesa de fechar a base em Faro, podendo levar ao desemprego cerca de uma centena de trabalhadores, deve também levar as autoridades a serem "mais cautelosas" na atribuição de apoios para a fixação destas empresas na região.

"Vimos isto com preocupação, caso a notícia se venha a confirmar. O fim da base da Ryanair em Faro significa que, mais tarde ou mais cedo, apesar de a companhia continuar a afirmar que isso não afetará o número de voos [para Faro], na nossa perspetiva é óbvio que o número de voos , mais tarde ou mais cedo, será menor", afirmou o dirigente da associação empresarial hoteleira.