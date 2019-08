Actualidade

O Sporting de Braga venceu hoje as austríacas do Sturm Graz por 2-0, no primeiro jogo do Grupo 7 de qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, em Riga.

Vanessa Marques, aos 37 minutos, e Shade Pratt, aos 77, marcaram os golos das portuguesas, que entram assim da melhor maneira neste apuramento, todo ele jogado em Riga, que as pode levar pela primeira vez à fase final da 'Champions' feminina.

As campeãs nacionais foram muito superiores às austríacas, que não criaram uma ocasião clara para marcar em todo o jogo, e o resultado peca por escasso, tal foi o domínio e as oportunidades desperdiçadas.