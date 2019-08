Actualidade

Pelo menos 14 pessoas morreram e 145 ficaram feridas hoje num ataque reivindicado pelo grupo extremista islâmico Talibã com um carro armadilhado contra um posto policial no oeste de Cabul, anunciaram as autoridades.

O ataque ocorreu por volta das 09:00 locais (05:30 em Lisboa), no oeste de Cabul, com a detonação de "um veículo carregado de explosivos" na "entrada do posto da polícia", explicou o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

A mesma fonte indicou ainda que dez dos 14 mortos são civis, assim como 92 dos feridos.