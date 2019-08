Actualidade

O português João Godinho é o vencedor do prémio Compositor Europeu, anunciado na terça-feira, em Berlim, no âmbito do festival internacional Young Euro Classic, disse hoje à Lusa a Jovem Orquestra Portuguesa (JOP).

João Godinho foi distinguido com o "European Composer Award", pela composição "Alcance" ("Reach"), estreada em Berlim, no passado dia 26 de julho, no âmbito do festival, pela Jovem Orquestra Portuguesa, com músicos do projeto inclusivo Notas de Contacto.

Este projeto é desenvolvido há cerca de uma década pela Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP) e a 'sua' Jovem Orquestra Portuguesa com a CerciOeiras (Cooperativa Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade), usando a música como ferramenta para trabalhar com pessoas com deficiência.