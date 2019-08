Actualidade

O Centro Hospitalar do Algarve decidiu abrir um inquérito para averiguar o caso do recém-nascido que morreu depois de a mãe ter sido transferida para o hospital Amadora-Sintra, unidade que também abriu uma averiguação.

Entretanto, fonte oficial do Ministério da Saúde disse à agência Lusa que continua a "acompanhar a situação junto dos hospitais, aguardando os resultados das diligências de averiguação em curso".

Numa declaração enviada à Lusa, o conselho de administração do Centro Hospitalar do Algarve indicou que "irá abrir um processo de inquérito", cujas conclusões eram enviadas depois para as "entidades competentes".