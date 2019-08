Actualidade

Os funcionários públicos foram convidados a responder a um questionário sobre fatores motivacionais no qual lhes é perguntado se estão hoje mais motivados do que há cinco anos e se esta motivação foi influenciada negativamente no período da 'troika'.

O questionário foi lançado pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) em julho, pode ser respondido até 30 de setembro, poucos dias antes das eleições legislativas de 06 de outubro, e corresponde à 2.ª edição de um inquérito lançado em 2015 com o objetivo de "identificar os principais fatores de motivação/satisfação dos trabalhadores da Administração Pública Central do Estado (direta e indireta)".

Mas esta nova edição, tal como noticiou o Observador, inclui perguntas novas que acabam por levar a uma comparação do impacto de medidas de austeridade tomadas no período da 'troika', quando o anterior governo, liderado por Passos Coelho, estava em funções, e medidas tomadas pelo atual executivo.