Motoristas

O Governo disse hoje que a venda de combustível subiu 30% na última semana e que alguns postos estão a comprar o quádruplo, indicadores que, para o executivo, demonstram que as pessoas se estão a preparar para a greve.

"A venda de combustível na última semana foi em 30% superior a uma semana comparável [...]. Alguns postos estão a comprar o quádruplo do que é habitual comprarem", assegurou o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, numa conferência de imprensa, no Ministério do Trabalho, em Lisboa.

Para o governante, estes indicadores revelam que "as pessoas estão a preparar-se para esta greve" dos motoristas, que começa na segunda-feira, por tempo indeterminado.