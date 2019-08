Actualidade

A circulação na Linha do Vouga está interrompida desde as 10:00 de hoje devido à colisão de um comboio com uma viatura numa passagem de nível sem guarda na Feira, distrito de Aveiro, disse fonte dos Bombeiros.

O comandante dos Bombeiros da Feira, Jorge Coelho, adiantou à agência Lusa que o abalroamento ferroviário ocorreu na localidade da Granja, em Santa Maria da Feira.

"O condutor da viatura sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido no local, tendo recusado o transporte para o Hospital", adiantou a mesma fonte.