Actualidade

O Ministério Público cabo-verdiano anunciou hoje que investigou o presidente da Câmara da Boa Vista, por suspeitas de continuar num partido político apesar de eleito num grupo independente, mas decidiu não haver motivo para pedir a perda de mandato.

Em causa está a atuação do autarca José Luís Santos, que liderou o grupo independente vencedor, na Boa Vista, das eleições autárquicas de setembro de 2016 e que segundo denúncias públicas continuava a ser militante do Movimento para a Democracia (MpD), o que representaria uma violação à lei e eventual perda de mandato.

Em comunicado, o Ministério Público (MP) refere que "abriu competente procedimento administrativo", através do Departamento Central do Contencioso do Estado e de Interesses Difusos, e que desencadeou diligências, com vista à obtenção de provas "que pudessem confirmar ou não a referida informação".