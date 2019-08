Actualidade

A associação ambientalista Zero defende que os portugueses têm de mudar a sua dieta alimentar, passando a consumir menos carne e peixe, lembrando que os hábitos de consumo e a produção de alimentos têm forte impacto nas alterações climáticas.

Num comentário ao novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, hoje divulgado, a Zero entende que "Portugal é um dos países onde o uso do solo é mais decisivo" para atingir os objetivos do Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas.

A proteção das florestas e a mudança na produção e consumo de alimentos surgem no relatório das Nações Unidas como fundamentais para interromper a crise climática.