Actualidade

Cerca de duas dezenas de alunos de uma escola oficial alemã com projeto de ensino bilingue marcaram hoje presença, em Berlim, na receção ao Presidente da República português pelo seu homólogo, Frank-Walter Steinmeier, no palácio presidencial.

No segundo dia da visita oficial que realiza à Alemanha, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido com honras militares no Palácio Bellevue, antes de seguir para um encontro a sós com o Presidente da República Federal da Alemanha, no final do qual não foram prestadas declarações à imprensa.

No final da receção oficial, o chefe de Estado português esteve alguns minutos com alunos do 11.º ano de uma escola oficial alemã com um projeto de ensino bilingue, que iniciaram o ano letivo na segunda-feira passada.