Actualidade

O empresário brasileiro Eike Batista foi hoje detido pela polícia do Rio de Janeiro, na sequência de um mandado emitido a pedido do Ministério Público Federal, no âmbito da operação Lava Jato, noticia o Globo.

A segunda detenção do empresário, que já foi considerado o homem mais rico do Brasil, foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, que autorizou também a realização de buscas na casa de Eike Batista e de dois filhos seus, Thor e Olin.

A ação, denominada Segredo de Midas, tem como objetivo a busca de provas relacionadas com manipulação de mercado de capitais e lavagem de dinheiro.