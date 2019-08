Motoristas

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) está "bastante tranquila" com o anúncio dos serviços mínimos decretados pelo Governo para a greve dos motoristas, com início na segunda-feira, disse hoje à Lusa o diretor-geral.

O Governo fixou na quarta-feira os serviços mínimos para a greve, que se inicia na segunda-feira por tempo indeterminado, depois das propostas dos sindicatos e da associação patronal Antram terem divergido entre os 25% e os 70%, bem como sobre se incluiriam trabalho suplementar e operações de cargas e descargas.

"A APED está bastante tranquila com o anúncio dos serviços mínimos, vem muito ao encontro do que achamos que é razoável dentro de uma lógica do respeito que temos pelo direito à greve, mas também de serviço e apoio aos consumidores em bens essenciais, sobretudo numa altura de férias, numa altura de um afluxo de turistas ao nosso país", afirmou Gonçalo Lobo Xavier.