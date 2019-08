Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje João Godinho, vencedor do prémio Compositor Europeu em Berlim, na Alemanha, considerando que a distinção reforça "a certeza de que o talento português não tem fronteiras".

"Felicito o compositor João Godinho pela importante conquista do prémio de melhor Compositor Europeu, atribuído no âmbito do Festival internacional Young Euro Classic, em Berlim", escreve Marcelo Rebelo de Sousa numa nota divulgada no 'site' da Presidência da República.

O chefe de Estado, que se encontra em Berlim, no âmbito de uma visita oficial à Alemanha, refere que "esta notícia vem reforçar a certeza de que o talento português não tem fronteiras".