Actualidade

O apoio formal à candidatura do Presidente guineense, José Mário Vaz, às eleições presidenciais de novembro, a par de pedidos de outras duas personalidades guineenses, será analisado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem, segundo maior partido).

Além do pedido de apoio à recandidatura do chefe de Estado, outras quatro personalidades guineenses solicitaram apoio ao Madem nas presidenciais de 24 de novembro: Umaro Sissoco Embaló, antigo primeiro-ministro guineense e um dos vice-presidentes do partido; Carlos Vamain, advogado; Carlos Gomes Júnior, também ex-primeiro-ministro, e Nuno Nabian, líder da Assembleia do Povo Unido/Partido Social-Democrata da Guiné-Bissau (APU/PDGB).

Todos se manifestaram através de cartas formuladas ao Madem, segundo partido mais votado nas eleições legislativas de 10 de março passado, e criado em julho de 2018 por dirigentes políticos dissidentes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, vencedor das eleições).