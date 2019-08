Motoristas

O Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias acusou hoje a Antram de "dificultar a organização da greve e dos serviços mínimos", por ainda não ter comunicado aos representantes dos trabalhadores a matrícula dos veículos a utilizar durante a paralisação.

"A Antram [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] já começou por nos dificultar a tarefa da definição dos serviços mínimos. Na ata [da reunião] que houve no Ministério do Trabalho ficou registado que as empresas teriam que enviar aos dois sindicatos subscritores as matrículas dos veículos que normalmente fazem serviços e as matrículas dos veículos que vão estar a circular durante o período de greve", afirmou o porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, em declarações à Lusa.

De acordo com o responsável, esta medida tem em vista controlar "se há ou não uma tentativa pelas partes patronais de tentar furar a greve dos trabalhadores".