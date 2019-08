Actualidade

A escritora indígena Eliane Potiguara disse à ag~encia Lusa que os povos originários do Brasil precisam buscar protagonismo e contar suas histórias para fortificar a resistência ao que classificou de política de extermínio do Governo do Brasil.

"Nós estamos em busca do protagonismo indígena [na literatura]. Que as necessidades básicas, os direitos humanos dos povos indígenas se tornem visíveis. Temos vivido os últimos séculos e observado que a questão indígena sempre esteve nas margens [da sociede]. Está na hora de os povos indígenas colocarem suas questões, demandas e necessidades", disse.

"É um momento de maior importância este protagonismo indígena na historia do Brasil actual. Nossa história tem sido vilipendiada e roubada. Temos de ser nós, indígenas, a contar as nossas histórias e não professores, antropólogos e pesquisadores. Estamos um pouco fartos desta situação e, por isto, temo-nos tornado escritores e profissionais liberais", acrescentou.