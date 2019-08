Actualidade

A cidade de Nagasaki assinalou hoje o 74.º aniversário do bombardeamento atómico, com uma cerimónia em memória das vítimas, na qual as autoridades instaram o Japão, Estados Unidos e Rússia a aderirem ao tratado antinuclear da ONU.

A cerimónia teve o seu momento principal à hora exata em que a bomba explodiu nesta cidade, no sudoeste do Japão, em 09 de agosto de 1945, com um minuto de silêncio, limitado pela cidade ao som do Sino da Paz.

Este ataque nuclear realizado pelos Estados Unidos causou a morte a cerca de 74 mil pessoas e foi o segundo da História, três dias depois do lançamento da primeira bomba atómica sobre a cidade japonesa de Hiroshima.