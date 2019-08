Actualidade

A China emitiu hoje um alerta máximo para as áreas costeiras da província de Zhejiang, no leste do país, devido à passagem do tufão Lekima, com previsão de ventos e chuvas fortes.

A chuva é esperada, durante o dia de hoje, em Zhejiang e Xangai e nas províncias vizinhas, mas o Lekima, que se desloca a 209 quilómetros por hora, deverá chegar à região no sábado de manhã e enfraquecer à medida que se dirigir para norte, indicou o centro meteorológico nacional chinês.

As autoridades chinesas disseram também prever hoje uma intensa tempestade no estuário do rio Yangtze, o mais longo da dia, que poderá desencadear inundações.