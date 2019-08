Actualidade

O índice de preços ao consumidor (IPC), principal indicador da inflação na China, registou uma subida homóloga de 2,8%, em julho, o nível mais alto no espaço de um ano, segundo dados oficiais hoje divulgados.

A subida do IPC, uma décima acima do registado nos dois meses anteriores, foi impulsionada pela subida do preço dos alimentos em 9,1%, detalhou o Gabinete Nacional de Estatística, em comunicado.

O preço de frutas frescas aumentou 39,1%, em termos homólogos, e a carne de porco, um dos produtos mais consumidos no país, aumentou 27%. O preço dos ovos cresceu 10,9%.