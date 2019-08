Actualidade

"Happy Island", inspirado nos sonhos e desejos dos bailarinos, é o espetáculo que a companhia Dançando com a Diferença leva ao festival internacional de dança "Tanz im August", que começa hoje em Berlim.

A companhia, que surgiu em 2001 e tem sede na Madeira, tem como missão a promoção da inclusão social e cultural através da dança inclusiva.

"Vamos dançar 'Happy Island', uma cocriação entre a nossa companhia, com sede na Madeira, e a companhia La Ribot, que tem sede na Suíça. É um trabalho que fala dos sonhos dos bailarinos que estão em cena, que serão seis, todos eles com algum tipo de deficiência. La Ribot trabalhou muito o sonho, o desejo de cada um e, a partir daí, criou esta obra", revela à agência Lusa Henrique Amoedo, diretor artístico da Dançando com a Diferença.