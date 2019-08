Actualidade

O episódio piloto da série sobrenatural "Joaquin", que tem a atriz portuguesa Anna Carvalho num dos papéis principais, abre hoje o festival de televisão e cinema de ação IDTV Action Fest, em Austin, Texas.

A série criada por Stefan Molina é a primeira produção original para a Iron Dragon TV, um canal especializado em filmes de ação e artes marciais liderado pela produtora Janell Smith.

Com guião escrito por Ali Brown, mestre de artes marciais que coreografou as cenas de luta no filme "Sin City", de Quentin Tarantino, "Joaquin" é realizada por Kelly Riot, que tem experiência neste género de produções.