Actualidade

O ex-primeiro-ministro guineense Umaro Sissoco Embaló será o candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem) às presidenciais de 24 de novembro, disse hoje à Lusa fonte do segundo partido mais votado nas ultimas legislativas.

De acordo com a fonte, Sissoco Embaló acabou por ser o único candidato escrutinado pelo conselho nacional do partido, uma vez que as outras duas pessoas que estavam em liça nas primárias, o atual Presidente guineense, José Mário Vaz, e o advogado Carlos Vamain, não se encontravam fisicamente na sala da reunião.

Segundo Rui Nene Djatá, presidente da comissão eleitoral, que presidiu às primárias do Madem, Umaro Sissoco Embaló recolheu o voto favorável dos 297 membros do conselho nacional (órgão máximo entre congressos), 107 contra e 24 conselheiros abstiveram-se.