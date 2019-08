Motoristas

Vários automobilistas concentravam-se hoje de manhã nos postos de combustíveis junto à fronteira luso-espanhola entre o Algarve e a Andaluzia preocupados com os efeitos da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas, agendada para segunda-feira.

A três dias do início da greve, a afluência no início da manhã aos postos de abastecimento de combustíveis em Vila Real de Santo António, no extremo sudeste do distrito de Faro, foi superior ao normal, com os automobilistas a esperarem dezenas de minutos para abastecer, quando habitualmente nem filas têm.

"Já estou aqui há cerca de 15 minutos, vou meter gasóleo porque tenho receio que acabe nos próximos dias", afirmou João Gonçalves, um turista do norte de Portugal, sublinhando que, "no domingo, acabam as férias, e é preciso fazer a viagem" até à zona de Braga, sendo "preferível não arriscar" que os postos fiquem desabastecidos.