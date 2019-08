Actualidade

Os videoárbitros (VAR) vão ter auxílio de linhas de fora de jogo em todos os encontros da I Liga portuguesa de futebol, confirmaram hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"As linhas utilizadas são as únicas certificadas pelo CA [Conselho de Arbitragem da FPF] e vão permitir uma análise rigorosa dos lances que se enquadrem no âmbito do protocolo do VAR: golos e penáltis", lê-se no comunicado.

De acordo com o mesmo documento, "não haverá câmaras extra, nem qualquer interferência dos operadores que transmitem os jogos", sendo que "o método de análise dos lances não sofre alterações no que está protocolado".