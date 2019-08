Motoristas

Redação, 09 ago 2019 - A EDP Distribuição afirmou hoje estar "preparada para acionar" o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, a confirmar-se a greve dos motoristas a partir de segunda-feira, de forma a assegurar o fornecimento de eletricidade.

"Com vista a assegurar a continuidade da sua atividade de fornecimento de energia elétrica estão estabelecidas as ações a adotar nas diversas áreas da empresa e respetivas responsabilidades, bem como os meios disponíveis, as viaturas essenciais para garantir a movimentação dos operacionais, estando também acautelado o abastecimento de geradores", refere a EDP Distribuição em comunicado.

Segundo acrescenta, "este plano mobiliza também fornecedores e prestadores de serviço que colaboram diariamente com a EDP Distribuição e que adaptarão as suas operações aos constrangimentos previstos".