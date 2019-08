Actualidade

O número de médicos que se candidataram ao reforço de verão nos hospitais algarvios é "pouco significativo", mas não compromete a realização das escalas de serviço, assegurou hoje o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

Em declarações à Lusa, Paulo Morgado referiu que até agora apenas três das candidaturas ao programa de mobilidade temporária para assistência médica na região preencheram os requisitos, mas disse esperar que surjam mais candidatos até 30 de setembro, data até à qual vigora o programa.

De acordo com aquele responsável, apesar de a lista de necessidades elaborada pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) identificar a necessidade de 66 médicos para a região, no verão, isso não significa que os hospitais não consigam assegurar as escalas.