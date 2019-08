Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou hoje o ministro conselheiro da embaixada dos Estados Unidos para pedir explicações sobre a publicação de informações que supostamente encorajavam os protestos antigovernamentais de 03 de agosto.

O diplomata, Tim Richardson, foi intimado depois de a delegação norte-americana publicar um mapa com o itinerário da marcha da oposição nas avenidas da capital russa na sua conta na Internet e no Twitter, segundo um comunicado do ministério russo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia considerou que publicar o referido programa preparado pelos organizadores de um evento ilegal e o apelo para participar nele constitui "uma tentativa de interferir nos assuntos internos" da Rússia.