Motoristas

A afluência aos postos de combustível em Vila Real tem aumentado com a proximidade da greve dos motoristas, marcada para segunda-feira, e as filas são engrossadas com os muitos emigrantes que estão de férias no território.

A três dias da greve convocada por tempo indeterminado, alguns automobilistas abastecem em Trás-os-Montes por necessidade imediata e outros por precaução.

"Abasteci porque preciso, mas já estou com medo da greve porque temos que ir embora no meio da próxima semana e não sei o que esta greve vai dar", afirmou Maria Irene à agência Lusa