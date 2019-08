Motoristas

O conselho consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR) considera, no parecer sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas, que o Governo "tem direito a fixar serviços mínimos indispensáveis" para satisfazer "necessidades sociais impreteríveis".

No documento, distribuído na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, é referido que, no caso de uma greve que "afete a vida, saúde e integridade física das pessoas ou o regular funcionamento de setores essenciais de interesse público e da economia nacional, provocando prejuízos desmesurados, os serviços mínimos podem e devem ser mais extensos".

Entendem ainda os elementos do conselho consultivo da PGR que "a requisição civil só deverá ser utilizada, excecionalmente, em situações em que o incumprimento ou o cumprimento defeituoso dos serviços mínimos sejam causadores de graves perturbações da vida social".