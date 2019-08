Motoristas

Contra o "alarmismo" da greve dos motoristas, os automobilistas que hoje abasteceram o carro em Lisboa, onde o movimento nos postos de abastecimento tem sido normal em toda a cidade, manifestam-se despreocupados, considerando que "é uma questão de Pardal".

"Isto é apenas um Pardal que quer entrar no parlamento e arranjou uma forma de publicidade para poder entrar melhor no parlamento, é apenas isso", afirmou o automobilista João Silva, em declarações à agência Lusa, referindo-se a Pedro Pardal Henriques, advogado do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), um dos sindicatos que convocou a greve que se inicia na segunda-feira, por tempo indeterminado.

A chover, ao final da manhã, em Lisboa, João Silva foi abastecer o carro num posto de abastecimento no Campo Grande, onde "costumam estar alguns carros, mas não tantos como hoje", pelo que foi encher o depósito, como costuma fazer habitualmente, por "necessidade" e não para se precaver dos impactos da greve.