O presidente da câmara de Mafra, Mário Silva, esclareceu hoje que as restrições impostas no despacho de situação de alerta cumprem a lei e lamentou que o Governo não defenda a ampliação das medidas a outros municípios.

A declaração de "situação de emergência" e as medidas impostas "decorrem da lei, como está escrito no meu despacho", disse à agência Lusa o presidente da câmara de Mafra, Mário Silva, recomendando a quem tem questionado a legalidade do despacho [incluindo o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que "leiam a lei".

A lei, acrescentou, "permite que os autarcas (...) tenham essa capacidade de, face a situações de risco que venham a acontecer no seu território, se precaverem para responder a situações que poderão causar perturbações da ordem e do bem estar".