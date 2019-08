Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) garantiu hoje o sétimo melhor tempo no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio da Áustria de MotoGP, posição que lhe dá uma vaga provisória na segunda fase da qualificação.

O piloto almadense foi o melhor representante das quatro KTM em pista, no grande prémio caseiro da marca austríaca, conseguindo o melhor resultado desde que, no início da época, ascendeu à classe rainha do Mundial de Velocidade.

Oliveira conseguiu a sua melhor volta na segunda das duas sessões do dia de hoje, com o tempo de 1.24,326 minutos, a apenas 410 milésimos de segundo do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Honda).