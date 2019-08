5G

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) "está a trabalhar" para cumprir o calendário de arranque do 5G, que irá acontecer até junho do próximo ano, disse hoje à Lusa fonte oficial do regulador.

"Estamos a trabalhar no calendário", quer sobre a quinta geração móvel, quer relativamente à televisão digital terrestre (TDT), cuja faixa 700 MHz vai ter de ser libertada para o 5G, adiantou a mesma fonte.

No caso da TDT, as pessoas vão ter de sintonizar outra frequência para aceder aos canais de sinal aberto (gratuito).