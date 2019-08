Actualidade

Os dirigentes do PAN repudiaram hoje a realização de uma conferência nacionalista em Lisboa, marcada para sábado à tarde, descrevendo-a como um evento de "organizações de extrema-direita da Europa", em comunicado.

"O PAN vem por este meio mostrar o seu repúdio" e "reafirmar a rejeição de todo e qualquer tipo de discriminação e intolerância", lê-se no texto, que remete para os estatutos do partido e um dos objetivos: "erradicar todas as formas de discriminação humana'".

Segundo o PAN, "a história mostrou as graves consequências de enormes proporções que a apatia ou a indiferença relativamente a esse tipo de ameaças e posicionamentos ideológicos podem ter".