Motoristas

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) notou hoje que os portugueses já estão mais do que sensibilizados para as reivindicações dos motoristas e apelou ao "bom-senso" dos sindicatos para que a greve possa ser cancelada.

"Quando se faz um pré-aviso de greve [...],um dos objetivos é chamar à atenção da opinião pública. Penso que, neste momento, não há ninguém que não saiba o que é a greve dos motoristas. É ver uma televisão, ouvir uma rádio, comprar um jornal, ver qualquer coisa no digital, que a notícia de abertura é sempre o pré-aviso de greve", disse à Lusa o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.

Neste sentido, tendo em conta que "já se conseguiu chamar à atenção para o problema", a confederação defendeu que deve "imperar algum bom senso e boa vontade", sobretudo durante os plenários dos sindicatos, agendados para sábado, de modo a que se possa desconvocar esta greve, que terá "consequências absolutamente imprevisíveis".